Roma: nomadi speronano auto dei carabinieri, un militare ferito a Santa Marinella

Folle inseguimento ieri sera a Santa Marinella, dove un'auto dei carabinieri è stata speronata da una Mercedes Classe C nera con due nomadi a bordo. Notata l’auto sulla via Aurelia in direzione Roma, la pattuglia ha fatto inversione bloccando l’auto frontalmente. I malviventi hanno prima rallentato per poi accelerare tentando di investire i militari. Danneggiate entrambe le auto, i due hanno continuato la fuga a piedi facendo perdere le loro tracce. Nella Mercedes sono stati trovati due borsoni, forse rubati, mentre i militari in servizio nella caserma di Santa Marinella, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.