Roma, muore un uomo nell'incendio di un villino a Prato della Corte

Un altro incendio fa una vittima a Roma. Alle 4 di stanotte squadre del Comando di Roma sono intervenute nel Comune di Roma in Via del Prato della Corte, per l'incendio di una villino rurale, un piano fuori terra. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, due autobotti, il carro autoprotettori e il funzionario di Servizio. Il personale, dopo aver indossato le protezioni individuali, ha iniziato l'opera di spegnimento del villino. Delle quattro persone presenti (due donne e due uomini di nazionalità italiana) nel villino solo tre si sono messe in salvo, una quarta, un uomo nato il 27 ottobre 1946, è morto all'interno. Sul posto l'Autorità competente.