Roma, cade albero sui cavi elettrici: paura tra i passeggeri del tram al Celio

Un albero è caduto sui cavi elettrici della linea dei tram 3 e 8 in Viale di Parco del Celio a Roma. È accaduto intorno alle 16 del pomeriggio. Luce Verde Mobilità segnala infatti la presenza di tronchi e rami sulla carreggiata. Sul posto ci sono le pattuglie della Polizia di Roma Capitale e i Vigili del Fuoco. La strada è stata chiusa per permettere la messa in sicurezza delle carreggiata il ripristino della linea. Tanta paura fra i passeggeri ma il tronco non ha toccato il mezzo.