Portonaccio ricorda Tiziana morta nella grata del cantiere abbandonato

Un anno dopo la tragica morte di Tiziana Laudani, precipitata in una grata del cantiere abbandonato di Largo San Giuseppe Artigiano, il quartiere Portonaccio al Tiburtino si stringe intorno alla famiglia per non dimenticare. "Domani, mercoledì 9 agosto la ricorderemo insieme - fanno sapere i residenti - Per l'occasione metteremo una targa commemorativa". L'appuntamento è alle 19 a Largo San Giuseppe Artigiano.