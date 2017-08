La Raggi accelera: un pilota a Zetema

Settimana decisiva per le nomine a Zetema e Risorse per Roma, gli ultimi due rompicapo legati alle partecipate che Virginia Raggi deve risolvere prima della pausa per le vacanze d’agosto. Avviata l’ennesima rivoluzione in Atac e archiviato il quarto rimpasto di giunta in poco più di un anno, la sindaca è alle prese ormai da quasi due mesi con il rinnovo del management delle società che si occupano rispettivamente di cultura e del patrimonio del Campidoglio.

Per Zetema, la cua assemblea dei soci è convocata per mercoledì 9 agosto, in pole position per i ruoli di presidente e amministratore delegato ci sono ora Giovanni Maria Flick e Giovanni Donativi. Due nomi proposti dal vicesindaco Luca Bergamo che rischiano di provocare l’ennesima frattura tra sindaca e consiglieri, sconcertati soprattutto dal metodo. Flick, nome caro al centrosinistra di marca ulivista e per questo mal digerito dalla base pentastellata, è stato invitato a presentare il proprio curriculum in fretta e furia venerdì scorso, con la commissione Cultura chiamata ad analizzarlo. La sindaca Raggi, d’intesa con Bergamo, ha scelto Flick per integrare la lista di candidati a prendere il posto lasciato libero da Albino Ruberti. Una lista fatta di oltre 1.200 curriculum studiati per tre mesi e catalogati in tre categorie dallo staff di dipendenti scelti da M5S e sindaca. Di questi pretendenti è stata poi fatta una short list chiamata a colloqui privati con la Raggi che...

