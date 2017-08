Incendio a Tivoli, due donne morte carbonizzate

Due corpi carbonizzati sono stati trovati in via della Crocetta, nei pressi di Tivoli, a causa di un incendio che si è sviluppato nella zona. A prendere fuoco sono state sterpaglie e macchia mediterranea. Le vittime, una signora anziana e una donna probabilmente giovane, sono state trovate dai vigili del fuoco in una costruzione all'interno del terreno che è andato in fiamme. In azione anche due canadair.