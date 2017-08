A Roma incendi senza fine, evacuato il centro storico di Capena

È ancora in corso l’incendio che è divampato nelle prime ore di ieri pomeriggio tra Capena e Morlupo. Lo riferisce la sala operativa unificata permanente della Protezione civile della Regione Lazio. E vista la gravità della situazione, il sindaco di Capena, Roberto Barbetti, ha disposto l’evacuazione del centro storico. Sul posto stanno operando in questo momento 3 elicotteri della flotta aerea regionale, un Canadair del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a terra sono attive 20 associazioni di volontariato con circa 100 volontari di Protezione civile che stanno lavorando con 2 autobotti e vari pick up, a protezione della cittadinanza. L’Agenzia regionale di Protezione civile si è messa a disposizione del sindaco per eventuali esigenze di assistenza alla popolazione.