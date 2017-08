Esposto della Raggi sulle partecipate, la procura di Roma apre un fascicolo

La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sulla scorta dell’esposto presentato dal sindaco Virginia Raggi. L’incartamento depositato ieri in procura dalla prima cittadina riguarda una serie di presunte anomalie riscontrate nella gestione dell’Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti del Comune di Roma, in epoca precedente a quella dell'attuale amministrazione. Ipotetiche irregolarità sulle quali indagheranno ora i magistrati romani del pool dedicato ai reati tributari.

Il fascicolo, allo stato, è stato aperto senza ipotesi di reato né indagati. Solamente lo scorso mese di maggio, la grillina aveva provveduto a sciogliere il consiglio di amministrazione dell’Ipa, nominando allo stesso tempo un commissario straordinario alla guida dell’ente. D’altro canto, la recente storia della "mutua" dei dipendenti capitolini non è nuova a colpi di scena.

Già nel 2012 il Cda era stato sostituito in blocco e, poco dopo, la Corte dei Conti aveva aperto una indagine per un possibile danno erariale prodotto nel precedente quadriennio. Ora, tra le incongruenze segnalate nell’esposto finito all’attenzione del procuratore aggiunto Rodolfo Sabelli ci sarebbero quelle relative all’accesso al credito e le modalità di assegnazione di alcuni appalti.