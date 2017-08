Sbalzato dalla giostra, grave quattordicenne a Roma

Era con gli amici sul Tagadà ed è stato sbalzato fuori. E' ora in gravi condizioni un quattordicenne che nella tarda serata di ieri, si stava divertendo al Luna park di Cerveteri, vicino Roma. Il ragazzino, soccorso dal 118, è ricoverato in ospedale in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Del caso si occupano i carabinieri della stazione Campo di Mare. Secondo i primi accertamenti probabilmente il quattordicenne, dopo essersi alzato in piedi sulla giostra, sarebbe stato sbalzato in aria.