Bus in curva perde passeggino col bimbo a bordo a Roma

Una curva e il portellone dell'autobus si apre scaraventando in strada un neonato che era a bordo, su un passeggino. È successo ieri mattina a Villanova di Guidonia. Il bus, che stava viaggiando sulla via Tiburtina all'altezza del km 28,200 in direzione Tivoli, ha svoltato a velocità moderata facendo sbalzare la carrozzina col bimbo contro la porta. L'impatto l'ha fatta spalancare sotto agli occhi terrorizzati della giovane mamma, una romena di 29 anni, che ha assistito impotente al volo del figlio di due mesi e mezzo. Trasportato d'urgenza prima al San Giova­nni Evangelista, dove gli è stato riscontrato un tr­auma cranico con escoriazioni agli arti inferiori, il piccolo è poi stato trasferito al Gemelli, non in pericolo di vita. Sequestrato l’autobus, sono ora in corso le indagini dei carabinieri e della procura di Tivoli per accertare le cause tecniche che hanno portato all’apertura accidentale della porta.