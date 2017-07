Ambulanti abusivi sulle spiagge di Ostia, sequestrata merce per 60 mila euro

Centinaia di bevande alcoliche e altre bibite, pannocchie, capi di abbigliamento, giocattoli privi di marchio CE e occhiali da sole senza certificato di garanzia di protezione dai raggi Uva. È il "bottino" requisito ai venditori ambulanti dagli agenti del X gruppo Mare della Polizia Locale durante il fine settimana sulle spiagge libere di Ostia dal lungomare Toscanelli, a Duca degli Abruzzi, fino a piazzale Magellano e al litorale di Castelporziano.

Decine di frigoriferi portatili e carrelli lerci e ricolmi di centinaia di bottiglie e lattine sono stati subito distrutti per motivi igienici e gli abusivi fermati e multati. Pari a circa 60 mila euro il mancato guadagno di queste organizzazioni illecite. Dalla Polizia Locale l'invito ai bagnanti a non acquistare cibi e bevande dai venditori abusivi in spiaggia, ma a rivolgersi agli esercizi commerciali autorizzati e in regola anche dal punto di vista igienico.