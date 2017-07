Pauroso incendio in un parco del Nuovo Salario in via Pian di Sco. Le fiamme sono divampate poco dopo le sei del pomeriggio, i residenti si sono barricati in casa per il fumo. L'area verde interessata dal rogo è lungo via Comano e via Pian di Sco nel quartiere nella zona nord di Roma. Sul posto i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile. Al lavoro, dalle 19, anche un elicottero.