Roma, acqua razionata da lunedì

Giornata nera per Acea e ancora fiato sospeso nella Capitale per l'eventuale razionamento dell'acqua. Il Tribunale delle Acque ha respinto il ricorso presentato dall'azienda capitolina contro l'ordinanza della Regione Lazio che vieta i prelievi dal Lago di Bracciano a partire dalla mezzanotte di stasera.

Secondo i giudici, il razionamento dell'acqua ipotizzato da Acea «non è conseguenza imposta dall'ordinanza». E intanto, mentre il ministro dell'Ambiente, Luca Galletti, si dice «preoccupato ma speranzoso» per la situazione romana, in tarda serata, Acea cala l'asso con una lettera al Presidente della Regione, al Prefetto di Roma, al sindaco di Roma Capitale, al Sindaco della Città Metropolitana e al Comandante dei Vigili del fuoco. La notizia è innanzitutto nella firma: Luca Alfredo Lanzalone. A scendere in campo a 24 ore dallo stop ai prelievi dal lado di Bracciano, è direttamente il presidente di Acea. Nominato, ricordiamo dal sindaco Raggi e molto vicino a Casaleggio&Co. Una sottolineatura necessaria per capire la portata del contenuto della missiva che di fatto annuncia che Acea non farà un passo indietro. Si ribadisce infatti che «Il lago di Bracciano...

