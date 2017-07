Massacra il pusher che vende droga al fratello 15enne poi si costituisce

Fratture multiple a una gamba, un braccio e parte del cranio. È l'esito della violenta aggressione avvenuta a Colle Salario, a Roma, la sera del 23 luglio scorso. Vittima uno spacciatore della zona. Autore del pestaggio un romano di 22 anni che aveva appena scoperto che il fratello, di 15 anni, faceva uso di sostanze stupefacenti.

Della vicenda si sono occupati gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara, venuti a conoscenza dell'episodio dal pronto soccorso dell'ospedale Pertini, dove lo spacciatore è stato portato. Ascoltando varie testimonianze, tra le quali anche quelle dei suoi familiari, gli investigatori hanno in breve ricostruito la questione, sfociata nella violenta aggressione. Il 15enne ha riferito che, da qualche tempo, un suo coetaneo frequentava l'abitazione di un uomo dal quale prendeva la droga, il tutto all'insaputa della sua famiglia. Il fratello maggiore, quando ne è venuto a conoscenza ha perso il controllo e si è fatto prima indicare l'abitazione del fornitore e, munito di mazza da baseball, lo ha aggredito con violenza, colpendolo più volte.

Resosi conto di quanto aveva fatto e sapendo che la Polizia era sulle sue tracce, il giovane si è presentato negli uffici del commissariato, ammettendo le sue responsabilità. Al termine degli accertamenti, il 22enne è stato denunciato per il reato di tentato omicidio. La vittima è ancora in prognosi riservata. Proseguono le verifiche degli investigatori del commissariato per accertare al meglio la vicenda.