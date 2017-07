Nuovi focolai di incendio sono scoppiati questo pomeriggio nella pineta di Castel Fusano e nella pineta di via delle Acque Rosse a Roma. In entrambi i luoghi sono intervenuti i Vigili del Fuoco con squadre di terra. A Castel Fusano sono in azione anche tre elicotteri e un Canadair.

La procura di Roma ha chiesto al giudice delle indagini preliminari la convalida dell'arresto dell'iracheno di 36 anni sorpreso ieri dai carabinieri del Gruppo Forestale di Roma nella pineta di Castel Fusano con un innesco per dare fuoco all'area verde. L'uomo è stato indagato per incendio. I militari dell'Arma hanno trovato nel suo zaino un innesco realizzato artigianalmente con fiammiferi e filo di ferro. L'iracheno da giorni era uno dei soggetti tenuti sotto osservazione perché sospettato di essere un piromane.