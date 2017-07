Confcommercio Roma, parla Rosario Cerra: ecco perché mi sono dimesso

Per la Confcommercio Roma è arrivata la resa dei conti. E tra gli altri, due degli ex Presidenti, Cesare Pambianchi, già condannato lo scorso anno a tre anni di reclusione per l'accusa di evasione fiscale e Giuseppe Roscioli, sono stati indagati per truffa aggravata ai danni dello Stato nell'ambito dei corsi di formazione professionali organizzati per i propri dipendenti proprio dalla Confcommercio Roma e dagli enti collegati. Rosario Cerra, succeduto a Roscioli, ne esce, invece, totalmente estraneo e spiega per la prima volta il vero motivo per cui se ne è andato dalla Confcommercio dopo appena un anno e mezzo di mandato.

Cerra, si aspettava questo epilogo?

«L'avvio dell'indagine è stato per me un fulmine a ciel sereno, ma è stato anche il motivo per cui, dopo appena un anno e mezzo di presidenza, ho rimesso il mandato».

Cioè se ne è andato dalla Confcommercio perché aveva sentito odore di marcio?

«No, ma l'inchiesta ha creato le condizioni per l'uscita. Tra dicembre 2015 e marzo 2016 sono cambiate le condizioni strutturali, non si è portato ad approvazione l'aiuto per Roma, ma si è detto sì ad un provvedimento tampone. In sostanza...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI