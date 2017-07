Carabinieri nella sede di Acea Ato 2: sequestrati documenti sul lago di Bracciano

Perquisizioni negli uffici di Acea Ato 2 per il caso del lago di Bracciano. I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Roma stanno eseguendo, su disposizione della Procura di Civitavecchia, una perquisizione, previa notifica di avviso di garanzia per inquinamento ambientale, negli uffici romani di Acea Ato 2 Spa, in piazzale Ostiense 2. L'obiettivo, spiegano i carabinieri in una nota è "sequestrare documentazione relativa alla captazione di acqua dal bacino lacustre" di Bracciano, dopo la crisi idrica che ha colpito la Capitale e la conseguente decisione della Regione Lazio di azzerare il prelievo di acqua dal lago a partire da domani sera.