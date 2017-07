Ostiense, scontro tra uno scooter e un'auto: muore un 44enne

Incidente mortale questa mattina intorno alle 7.20 in via Girolamo Benzoni all'incrocio con ponte Settimia Spizzichino in zona Ostiense. A perdere la vita un uomo di 44 anni in sella a uno scooter. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del VIII gruppo Tintoretto.

A scontrarsi uno Scarabeo Aprilia con una Golf Volkswagen. Il centauro è stato soccorso e portato all'ospedale San Camillo dove è morto poco dopo. L'automobilista che si è fermato a prestare i primi soccorsi, è stato sottoposto ai test per la verifica sull'assunzione di alcool e droga. Verifiche in corso per accertare la dinamica dei fatti.

Sempre questa mattina, in via Ostiense un motociclista di 54 anni ha perso il controllo della sua Yamaha all'altezza del chilometro 13,900, nei pressi di un distributore di benzina, e si è schiantato. L'uomo è stato soccorso e portato in codice giallo all'ospedale Sant'Eugenio. Sul posto la polizia locale di Roma capitale.