Acqua, vertice in Campidoglio con Regione e Acea. Raggi: turni intollerabili

Vertice in Comune per scongiurare lo spettro del razionamento dell'acqua nella Capitale. "Ho convocato un tavolo qui in Campidoglio tra Regione e Acea. Penso che sia un grande risultato innanzitutto, questo è il momento della responsabilità istituzionale. Il Campidoglio è aperto e io sono disponibile a stare tutto il tempo necessario qui, a garantire l'acqua ai cittadini romani, anche e soprattutto agli ospedali, alle case di cura, ai Vigili del Fuoco", ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi entrando in Campidoglio per un tavolo di confronto con Acea e Regione Lazio sul rischio di razionamento idrico nella Capitale a partire da sabato 29 luglio.

"Non possiamo assolutamente tollerare questo provvedimento - ha aggiunto - del resto la tutela del lago di Bracciano è molto importante, infatti è stato uno dei miei primi pensieri e più di un mese fa ho firmato un'ordinanza proprio per la salvaguardia del lago e per l'uso responsabile dell'acqua".

L'assessore alle Infrastrutture della Regione Lazio, Fabio Refrigeri, è arrivato in Campidoglio in rappresentanza dell'amministrazione regionale. "Siamo qui per trovare soluzioni e possiamo fare proposte di carattere amministrativo, la parte tecnica ovviamente la farà il gestore. Ovviamente non ci si può chiedere di non rispettare norme o regole o non avere legalità rispetto a quello che abbiamo già fatto sul lago di Bracciano. Ascolteremo le proposte con la massima disponibilità, ne faremo alcune e vedremo di determinare la soluzione migliore per i cittadini di Roma", ha detto l'assessore alle Infrastrutture della Regione Lazio, Fabio Refrigeri.