La musica lirica "atterra" a Fiumicino e incanta passeggeri

Grande successo di pubblico oggi all’aeroporto di Fiumicino per la nuova iniziativa di intrattenimento culturale per i viaggiatori ideata da Aeroporti di Roma, in collaborazione con Auditorium della Conciliazione. I passeggeri della nuova area di imbarco E hanno infatti assistito all’esibizione del quartetto lirico vocale “Incanto” composto dalle soprano Rossella Ruini, Laura Celletti, Francesco Romana Tiddi e Claudia Coticelli. Con il loro ricco repertorio di arie operistiche, standard italiani, colonne sonore di noti film a livello internazionale e classici senza tempo, le quattro giovani e belle cantanti hanno così intrattenuto i passeggeri percorrendo la nuova area di imbarco E per i voli Extra Schengen. La rassegna canora ha poi coinvolto anche i viaggiatori dell’area di imbarco B.

Tanti gli applausi da parte dei passeggeri per il quartetto che, nel percorso musicale itinerante che ha attraversato lo scalo di Fiumicino, si è esibito nell’esecuzione di noti brani musicali: da “Nel Blu dipinto di blu”, immancabile nel contesto dell’aeroporto, a “Funiculii funiculà”, che ha particolarmente appassionato i viaggiatori cinesi dell’area di imbarco E insieme a “Con te partirò” e molte altre arie d’opera con l’accompagnamento al pianoforte di Claudia Agostini. “Non avevamo mai cantato prima in un contesto così diverso da quello che può essere un teatro. E’ stata davvero una bellissima esperienza per noi ed abbiamo visto che i passeggeri hanno assai gradito l’iniziativa”, ha poi commentato soddisfatto il quartetto al termine dell’esibizione.

E’ la prima volta che Fiumicino ospita la musica lirica; questo tipo di intrattenimento culturale è ormai una delle peculiarità distintive dell’aeroporto di Fiumicino che ha fatto dell’accoglienza uno dei suoi obiettivi primari, all’insegna della qualità. Mostre, esibizioni musicali, gastronomia di eccellenza, i migliori brand del Made in Italy e della moda internazionale contribuiscono a rendere l’attesa del volo un’esperienza piacevole e divertente e a trasformare il tempo della sosta in un momento di relax, caratterizzando l’esperienza sul Leonardo da Vinci con i tratti migliori del patrimonio culturale e artistico nazionale.