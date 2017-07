Ecco i turni per il razionamento dell'acqua: romani "a secco per 8 ore al giorno

L' acqua è poca e Roma non galleggia. Almeno per un terzo della città che, a turni alterni ma continuativi, sia diurni che notturni della durata di 8 ore, subirà da sabato prossimo il razionamento dell' acqua. Rubinetti a secco in città a causa della chiusura di quelli che finora hanno assicurato le captazioni dal lago di Bracciano. Sospese sino a fine anno dall' ordinanza della Regione, che ha imposto di «azzerare ogni prelievo della risorsa idrica dal bacino, per consentire il ripristino del livello naturale delle acque del lago e della loro qualità» prosciugate dalla siccità. Dopo la chiusura di parte dei «nasoni» lungo le strade, dunque, anche lavandini, docce, wc e bidet resteranno a becco asciutto per un terzo della giornata.

Perché, spiega Acea Ato 2, «i prelievi attuali effettuati allago di Bracciano assicurano 1100 litri al secondo, pari ad una fornitura di circa 400mila persone per l' intera giornata (300 litri al giorno in media per ogni residente). La Regione, azzerando questo approvvigionamento, ci obbliga a dover spalmare il minor afflusso in rete su 3 turni da 8 ore, razionando l' acqua a fasi alterne ma continuative per aree omogenee. Sappiamo bene quali pesantissimi disagi...

