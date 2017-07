Settebagni, fiamme minacciano un centro estivo: bambini evacuati, chiusa l'autostrada

Un incendio di grandi dimensioni è divampato in località Bel Poggio, in via Monte delle Case, a Roma nord. Chiuso un tratto dellla A1 a causa del denso fumo che ha invaso la corsia tra il Raccordo e Settebagni. Evacuati a scopo precauzionale dei bambini da un centro sportivo con maneggio. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, due autobotti, 2 elicotteri della Regione Lazio e uno dei pompieri. L'incendio sarebbe divampato dall'interno di un centro sportivo in via Monte di Casa.

Le fiamme, a quanto si è appreso, si stanno propagando velocemente verso un maneggio in cui ci sono 40 cavalli e 80 bambini di un centro estivo. L’allarme è scattato alle 14.32 e sul posto, oltre alle volanti della polizia di Stato, sono arrivate due squadre di vigili del fuoco, altrettante di protezione civile un elicottero e un canadair. Disagi anche alla circolazione stradale: è stato infatti necessario chiudere il tratto di A1 tra Gra e Settebagni.