Domato l'incendio di Castel Fusano ma i disagi continuano

Dopo una notte di lavoro il devastante incendio alla pineta di Castel Fusano sembra sotto controllo. Lo fanno sapere i Vigili del fuoco. Dall'alba sono in azione tre Canadair.

(18lug-8:00) Dopo notte di lavoro, incendio pineta #CastelFusano sotto controllo. Dalle 6:31 in azione 3 #Canadair #vigilidelfuoco pic.twitter.com/MiwMLP8fqg — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 18 luglio 2017

Ci vorranno però ancora diverse ore per spegnere tutti i focolai del rogo che ha colpito uno dei polmoni verdi della Capitale per il quale è stato arrestato un piromane, un ragazzo di 22 anni originario di Busto Arsizio. Il giovane, che farebbe l'draulico, è stato visto dai militari dell'Arma di Acilia in pineta mentre, accovacciato a terra, bruciava alcuni fazzoletti di carta. Alla vista delle forze dell'ordine ha cercato di scappare nascondendosi tra gli arbusti e la fitta vegetazione. Portato in cacere al Regina Coeli, per lui l'accusa è di tentato incendio boschivo. In tutta l'area del Lido di Ostia continuano i problemi di viabilità per le strade chiuse dal pomeriggio di ieri.