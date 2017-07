Detto. Fatto. La sanatoria per chi occupa illegalmente gli immobili nel Comune di Roma è arrivata per mano della Regione Lazio, già in odor di campagna elettorale. È stata infatti pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio la delibera del 6 giugno 2017 sull'emergenza abitativa di Roma Capitale che eroga fondi, oltre 40 milioni di euro, e soprattutto stipula la convenzione vincolante con il Campidoglio. Diversi i paletti imposti, snocciolati sostanzialmente in quattro punti. Il primo, destina dieci milioni di euro al recupero del patrimonio immobiliare dell'Ipab San Michele.

Gli altri tre prevedono la destinazione degli alloggi realizzati o reperiti nel Programma per l'emergenza abitativa per Roma Capitale» alle seguenti categorie: nuclei familiari inseriti nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Erp sulla base del bando generale anno 2000 e 2012, ancora in attesa di assegnazione; nuclei familiari che alloggiano presso i Centri di Assistenza Alloggiativa Temporanea (i residence) alla data del 31 dicembre 2013; e infine, ed è questo il vero nodo, ai nuclei familiari...

