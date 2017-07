L'emergenza incendi torna a colpire la Capitale. Roghi dal Parco di Centocelle a Battistini, e ancora a Tor di Quinto e alla Pineta dell'Acqua Rossa di Ostia. Nel Lazio vasti incendi nella campagna alla periferia di Civitavecchia e ad Anguillara a ridosso di una comunità per disabili.

Incendio in uno sfasciacarrozze in via degli Angeli, in zona Centocelle a Roma. A causa delle fiamme ci sarebbe stata un’esplosione nella quale sono rimasti lievemente feriti due carabinieri, medicati sul posto, e un autista dell’Atac, portato in codice verde al Policlinico Casilino. Un grosso capannone sta invece bruciando a Tor di quinto in prossimità della stazione ferroviaria. Il rogo sarebbe nato da alcune sterpaglie e si è propagato fino a raggiungere la struttura. Sul posto sono al lavoro tre squadre di vigili del fuoco. Sempre in serata è andata in fiamme la Pineta delle Acqua Rossa, probabilmente per mano dolosa.

Sono stati circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco di Roma e Provincia nel corso della giornata odierna. Almeno trenta in attesa per una percentuale altissima di incendi, di sterpi macchia mediterranea alberi e aziende di autodemolizioni. Dalla mattina gli incendi hanno interessato subito il nord della provincia nei pressi del lago di Martignano dove alcune case sono state fatte evacuare e in alcuni casi sono state raggiunte dalle fiamme. Sul posto stanno operando tre squadre e due autobotti nella parte a nord della Braccianese Claudia direzione Tolfa. Tre squadre due autobotti e una Chilolitrica, mezzo per i grandi incendi, hanno affrontato a via degli angeli il rogo dell’azienda di autodemolizioni dove sono state segnalate varie esplosioni. Tantissimi gli interventi per incendi di piccole sterpaglie causa alte temperatura, forte vento e come sempre poca attenzione a prevenzione e pulizia. Contemporaneamente e in atto un altro incendio di autodemolizioni in località San Angelo Romano, via degli Oleandri vis Palomba. Per la durissima giornata di incendi si evidenzia la straordinaria disponibilità di tutti i vigili del fuoco sul campo considerando la non invulnerabilità e le non poche difficoltà per le tantissime chiamate di soccorso alla sala operativa.