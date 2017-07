Trascinata dal metrò, la verità dai video

Saranno i filmati delle telecamere a circuito chiuso puntate sulla banchina della metropoli- tana a stabilire cosa realmente sia avvenuto e a fornire agli inquirenti la dinamica dell'incidente. Nel frattempo anche Atac vuol vederci chiaro e non è escluso che già nelle prossime ore possa avviare un’indagine interna per accertare le responsabilità.

Si indaga su due fronti per far luce su quello che è avvenuto a una donna, cittadina bielorussa, di 43 anni, alla fermata della metro a Termini. La donna avrebbe cercato di salire al volo sull'ultimo vagone del convoglio della linea B in direzione Laurentina. Secondo quanto ricostruito sinora dagli investigatori, la giovane sarebbe riuscita a infilare il braccio con delle buste alla mano quando le por- te si sono chiuse, rimanendo con la mano impigliata tra le buste e il corpo sulla banchina. La donna è stata trascinata per dieci metri prima che il mezzo fosse bruscamente fermato grazie alle urla dei passeggeri che hanno assistito attoniti all'incidente. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Giovanni dove, ieri mattina, ha ricevuto la visita dell’assessore alla mobilità, Linda Meleo. Ed è proprio il responsabile ai trasporti della giunta di Virginia Raggi ad aver dichiara- to, dopo aver parlato con i medici per accertarsi che la donna sia fuori pericolo, che...

