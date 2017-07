L'ultimo sfregio a Roma, tutti nudi per strada

Stile balneare, non per un’estate al mare ma in città. A Roma prende sempre più piede una nuova forma di degrado: il nudismo. Ogni giorno, dal centro alle periferie, si avvistano uomini e donne intenti a passeggiare, lavarsi nelle fontane o, addirittura, aspettare l’autobus completamente nudi. L’ultima segnalazione, pubblicata sul sito "Roma fa schifo", è in zona Due Ponti, nella periferia nord di Roma, dove è stato fotografato un uomo, come mamma lo ha fatto, alla fermata dei mezzi. Qualche giorno fa in via del Tritone, è stato avvistato un uomo di colore passeggiare per una delle strade dello shopping del centro: addosso aveva solo una bandana.

