Emergenza incendi fa scoprire piantagione di marijuana a Roma

Aveva trasformato un terreno agricolo alle porte di Roma, in uno spazio dedicato alla coltivazione di marijuana con tanto di semenzai o serre per le piantine più giovani, colture in vaso, colture in campo, rinvasi e travasi. I controlli dei carabinieri di questi giorni per l'emergenza incendi hanno portato all'arresto di un 41enne romano, scoperto mentre irrigava parte delle circa 1500 piante di canapa indiana che coltivava poco fuori dal centro abitato di Palombara Sabina.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Monterotondo hanno sequestrato circa 800 piante di canapa indiana in stato di infiorescenza e dell'altezza di oltre un metro e hanno individuato, all'interno di un casolare di pertinenza del fondo agricolo, altre circa 700 piantine, sempre di canapa indiana, alcune appena germogliate, altre pronte per essere trapiantate all'esterno, altre già in essiccazione.

Il casolare ospitava il semenzaio e la serra alimentata da 18 lampade alogene, da un complesso sistema di areazione e di irrigazione. Recuperati anche 16 kg di foglie di canapa indiana, già essiccate, e materiale per il confezionamento della marijuana, tra cui una pressa manuale ed un termo-essiccatore elettronico con 2 centrifughe. Le piante, estirpate, sono state sequestrate per gli esami chimici. L'arrestato è stato sottoposto al regime dei domiciliari.