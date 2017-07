Schianto fra auto in via Prenestina: tre feriti gravi

Paura, caos e traffico in tilt. Questa mattina all'alba, intorno alle 5, tre auto (una Pegeout, una Mercedes e una Bmw) sono rimaste coinvolte in un incidente in via Prenestina a Roma, all'incrocio con via Borghesiana. Tre uomini sono rimasti gravemente feriti: due di loro sono stati portati in codice rosso al policlinico di Tor Vergata e uno in codice rosso al policlinico Umberto I.