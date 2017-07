Crolla controsoffitto nel multisala Eurcine, feriti tre operai

Un controsoffitto è crollato a Roma all'interno di una sala del cinema multisala "Eurcine", nel quartiere Eur, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Nel crollo quattro operai sono rimasti feriti. Sul posto vigili del fuoco di Roma e 118. I tre operai sono stati portati all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Due di loro sono in codice verde e uno in codice giallo.