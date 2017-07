Caldo record a Roma, distribuita acqua nelle metro e davanti ai musei

A Roma un week-end di caldo forte e persistente. L'amministrazione capitolina ha messo in campo, già dal 21 giugno, un piano che rivolge un'attenzione particolare agli anziani e ai senza fissa dimora. Dalle ore 12 di domenica 9 luglio i volontari della Protezione Civile distribuiranno acqua nelle stazioni metro di Conca d'Oro, Magliana e Anagnina, presso lo snodo del parcheggio pullman. Distribuzione organizzata anche in Campidoglio, vicino ai Musei Capitolini. Così il Campidoglio in una nota. Nel complesso il Piano Caldo assicura un incremento dei posti giornalieri a disposizione rispetto allo scorso anno: dai 243 nel 2016 ai 345 del 2017 (+ 42%). A questa offerta si affianca quella del circuito di centri e servizi (H24, H 15; H9) convenzionati tutto l'anno sia per adulti in condizioni di marginalità sia per madri con bambino, la cui disponibilità di posti è aumentata in un anno da 786 ai 792, per un'erogazione complessiva di accoglienza giornaliera di quasi 1200 unità. Le persone in difficoltà possono, inoltre, contare sui servizi di mensa sociale e di pasti a domicilio, attivi tutto l'anno.

Pertanto, oltre ai servizi appositamente avviati per il periodo estivo, sono circa 2.650 posti i disponibili ogni giorno presso il circuito ordinario dell'accoglienza (i centri del circuito adulti e del circuito genitorialità, le mense sociali, i pasti a domicilio) messi a disposizione gratuitamente alle persone in stato di bisogno segnalate dalla Sala operativa sociale (Sos), grazie al numero verde 800.44.00.22. Ai circuiti convenzionati con Roma Capitale si integra, infine, il circuito 'umanitario' del privato sociale. L'obiettivo di questi servizi, totalmente gratuiti, è quello di offrire alle persone fragili un riparo accogliente che sappia valorizzare o stimolare la cura di sé allo scopo anche, di individuare, formulare e avviare un percorso a breve termine per un recupero delle capacità/possibilità di autonomia delle persone fragili, in stretta connessione con i Servizi Sociali Municipali o di altre città e in collegamento con le istituzioni territorialmente competenti e la rete informale delle risorse. Il piano caldo 2017 di Roma Capitale volge uno sguardo soprattutto alle persone anziane ed ai senza fissa dimora, a chi vive per strada, in condizioni di estremo disagio sociale. Vengono messi a disposizione servizi di accoglienza diurna e notturna, punti doccia, fornitura di pasti, bevande, indumenti e anche occasioni di socializzazione e svago quando la città si svuota e le temperature si innalzano.