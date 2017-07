Calci a una donna che passeggia a San Giovanni a Roma, arrestato romeno

La telefonata al 112 è giunta poco dopo la mezzanotte. Due amiche, a passeggio in piazza di San Giovanni in Laterano, a Roma, hanno segnalato di essere state aggredite da un uomo che, senza alcun motivo, le aveva avvicinate sferrando un calcio alla testa di una di loro, facendola rovinare in terra. Immediate sono scattate le ricerche della polizia e, dopo poco, una pattuglia del Commissariato Celio ha intercettato una persona perfettamente corrispondente alle descrizioni, che aveva vistose tracce di sangue sulle mani. L'uomo è stato condotto in commissariato per ulteriori accertamenti. Pochi minuti dopo, una pattuglia del commissariato Esquilino, in transito in piazza San Giovanni, è venuta a conoscenza che un uomo appena soccorso da un'autombulanza, un senza fissa dimora, era stato picchiato selvaggiamente da un altro individuo.

Sia l'amica della donna colpita che il testimone del pestaggio del clochard, sono stati condotti presso il commissariato Viminale per essere ascoltati. Nel transitare nei corridoi, entrambi hanno subito riconosciuto il responsabile degli episodi, identificato per un romeno di 31 anni, senza fissa dimora della zona, con numerosi precedenti di polizia per furto aggravato e danneggiamento. L'uomo aggredito ha riportato la frattura del bacino ed una emorragia cerebrale, ed è stato ricoverato in prognosi riservata, mentre la donna, anch'ella soccorsa in ospedale, ha riportato un trauma cranico ed una prognosi di 30 giorni. Gli investigatori del Commissariato Viminale, pertanto, al termine degli accertamenti, considerata la pericolosità del 31enne e la concreta possibilità di fuga, lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Dovrà rispondere di tentato omicidio.