Viale Togliatti, investe e uccide bambino sulle strisce: arrestato il conducente dell'auto

È stato arrestato il conducente dell'auto, un romeno di 29 anni, che ieri ha investito e ucciso il bambino di sei anni sulla Palmiro Togliatti a Roma. I test dell'alcol e della droga effettuati sono risultati negativi ma l'uomo è finito in manette con l'accusa di omicidio stradale. Il bambino stava attraversando sulle strisce e il giovane, poco dopo l'incidente, ha rischiato il linciaggio da parte dei parenti del piccolo travolto dalla macchina. Per lui non c'è stato nulla da fare: inutili i soccorsi, è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale.