Ostia, sbanda e finisce con l'auto nel cantiere di via dei Romagnoli

Schianto questa notte poco dopo le 4 in via dei Romagnoli a Ostia antica. All'incrocio con via del Collettore Primario una ragazza di 32 anni, al volante di una Citroen C4 e da sola in auto, è finita contro la recinzione di un cantiere.

La giovane non ha riportato ferite ma l'auto è rimasta distrutta nell'impatto. "La segnaletica che indica la deviazione in via Fiorelli è visibile solo all'ultimo momento" denunciano i residenti.