Ferito da una pallottola, Anthony Spada in ospedale a Tor Vergata

Si è presentato al policlinico Tor Vergata giovedì sera, poco prima di mezzanotte, con una ferita d’arma da fuoco al gluteo sinistro. Anthony Spada, 32 anni esponente del noto clan e già noto alle forze dell’ordine, ha fornito però una versione che non convince i carabinieri impegnati nelle indagini. Ai medici che lo hanno operato ha raccontato infatti di esser stato ferito da persone che non conosce dopo essere intervenuto per sedare una rissa tra ragazzini nel parco di via Bitonto, a Tor Bella Monaca.