È accaduto verso le 17.30 in viale Palmiro Togliatti, all'altezza di via Casilina. Un uomo a bordo di un'auto si è fermato per permettere ad alcune persone di etnia rom di attraversare la strada ma, ripartendo, non si è accorto della presenza di un bambino di 6 anni che faceva parte del gruppo che è stato investito. Il conducente, dopo essere stato aggredito dai parenti dei piccolo, lo ha accompagnato presso l'ospedale Vannini dove poco dopo è deceduto. Sul posto si è riversato un gruppo di familiari, tenuti sotto controllo dalle pattuglie della Polizia di Stato.