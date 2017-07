Incendio in un autodemolitore in via Pietralata, fiamme ed esplosioni

Fiamme e paura in un autodemolitore in via di Pietralata 91. Sul posto per ore hanno lavorato i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato Sant'Ippolito della polizia di Stato. I residenti, fin da subito, hanno parlato di "esplosioni all'interno della struttura" dove due persone sono rimaste gravemente ustionate (uno è in gravi condizioni) mentre gli altri dipendenti sono riusciti ad uscire dall'autodemolitore poco dopo lo scoppio del rogo.

"L'incendio è stato completamente spento. Ci sono i vigili del fuoco che stanno tenendo comunque sotto controllo tutta l'area. Purtroppo ci sono due feriti, uno in codice rosso e uno in codice giallo. Entrambi sono stati portati in ospedale". Il sindaco di Roma Virginia Raggi è arrivata sul luogo dell'incendio mentre le operazioni di spegnimento erano in corso. "Il rogo non si è propagato e non ha creato danni ulteriori. In due ore è stato tutto spento - ha aggiunto il primo cittadino - Per scoprire le cause è ancora presto. Probabilmente partirà un'inchiesta. L'importante è rassicurare la popolazione che l'incendio è stato spento e che al momento non c'è pericolo per la zona circostante".