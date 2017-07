Sterpaglie in fiamme, disagi fra Roma e provincia

Lunedì nero per Roma e provincia dove i roghi scoppiati fra le sterpaglie hanno creato disagi alla circolazione. Dalla mattina le squadre del Comando di Roma sono intervenute nel Comune di Tivoli in Via dei Laghi con Via Udine per un vasto incendio. Sul posto due Squadre VVF, due Autobotti VVF, Carro Autoprotettori, personale DOS (Direttori opere di spegnimento) e moduli della Protezione Civile. Poco prima delle 12 è stata anche sospesa momentaneamente la linea Ferroviaria Roma Pescara, per facilitare l'opera di spegnimento della sterpaglia.

Per tutta la mattina le squadre del Comando di Roma e Provincia hanno effettuato su tutto il territorio, circa 60 interventi, di cui il 50% per incendi sterpaglie, il rimanente soccorso ordinario. Gli interventi in via Vallata (zona Trigoria), via Mediterraneo (zona Pineta di Castel Fusano), in via Mellano (zona Acilia); in Provincia; nel Comune di Tivoli via dei Laghi e via Udine, nel Comune di Santa Marinella via della Fornacetta, nel Comune di Pomezia via Pratica di Mare e nel Comune di Tolfa via Santa Severa Nord.

Disagi sul litorale

Interventi anche nei Comuni di Santa Marinella, Santa Severa e Tolfa, per un vasto incendio sterpaglia sviluppatosi in una zona impervia all'interno di un canalone. Sul posto tre Squadre VVF, due Autobotti VVF, personale DOS (Direttori opere di spegnimento) Elicottero e Canadair VVF, due Elicotteri della Regione e moduli della Protezione Civile. A scopo precauzionale una Squadra VVF, personale del 118, e moduli della Protezione Civile si è anche posizionata nei pressi del Convento "Ancelle della Visitazone Oasi Tabor". All'interno del Convento si trovavano un centinaio di persone tra pazienti e personale medico.