Pastore ucciso a bastonate a Cerveteri, caccia all'assassino

Un pastore romeno, tra i 25 e i 30 anni, è stato trovato senza vita nella baracca in muratura dove viveva, nelle campagne di Cerveteri, in località San Martino. L'uomo, sulla cui identità non si ha ancora assoluta certezza, aveva ferite in tutto il corpo. Picchiato, forse a bastonate, presumibilmente la notte tra venerdì e sabato, è stato trovato riverso in parte sul letto in parte a terra. Morto da dodici, massimo ventiquattro ore. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Ostia, impegnati nelle indagini insieme ai colleghi di Civitavecchia. Il responsabile, che avrebbe le ore contate, sarebbe un conoscente, connazionale della vittima.