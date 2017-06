Paura a Monterotondo, in fiamme Ecotecnica lo stabilimento di raccolta della carta

Paura a Monterotondo dove dalle 5 di questa mattina i vigili del fuoco sono impegnati a domare un incendio esploso nell'impresa "Tecnoservizi" per la raccolta, smaltimento e trattamento rifiuti. Sul posto due squadre, tre autobotti, un'autoscala, il carro autopriotettori e il capo turno provinciale. I pompieri, dopo aver indossato le protezioni individuali, hanno iniziato l'opera di spegnimento del materiale coinvolto dell'incendio. La struttura si occupa in particolare del riciclo della carta. Al momento non risultano persone ferite o intossicate.