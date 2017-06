Paura a Monterotondo, in fiamme il centro di raccolta rifiuti "Tecnoservizi"

Paura a Monterotondo dove i vigili del fuoco hanno lavorato per 7 ore nella zona industriale della città per spegnere l'incendio esploso nell'impresa "Tecnoservizi" per la raccolta, smaltimento e trattamento rifiuti. In via Pontecorvo sono intervenute due squadre, tre autobotti, un'autoscala, il carro autopriotettori e il capo turno provinciale. Presente anche il personale dell'Arpa per effettuare i rilievi e i rappresentanti dell'Amministrazione comunale. Secondo i primi sopralluoghi effettuati nel capannone di stoccaggio erano presenti materiali di carta e in legno, quindi ad ora non si riscontrano problemi di tossicità.