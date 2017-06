Fiamme in un appartamento in via Baldissera, evacuato palazzo di 7 piani

Fiamme in un appartamento al piano terra in via Antonio Baldissera 66, zona Casal Bertone, dove per precauzione l'intero edificio di sette piani è stato evacuato. Il rogo esploso in cucina poco prima delle 4.30 è stato spento dai vigili del fuoco: un anziano con la badante, che vivevano nella casa, sono stati trasportati all'ospedale.