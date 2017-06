Marra: "La Raggi non ha le palle per fare il sindaco di Roma"

"Non ha le palle". Così Raffaele Marra, ex braccio destro del sindaco di Roma Capitale, Virginia Raggi, parlava del primo cittadino in una intercettazione depositata agli atti del processo per corruzione che vede in galera proprio Marra. Altro fango in un momento delicatissimo per il MoVimento 5 Stelle, "incoraggiato" l'altroieri da Casaleggio junior, venuto a Roma per un "check up". Ribadito il sostegno alla Raggi alla quale però è stato dato l'ennesimo aut aut: risultati concreti in due mesi, a partire da decoro e campi nomadi. La Raggi ribadisce convinta: "non ho dubbi sul sostegno di Casaleggio". I dubbi però ci sono eccome. Mai come adesso Virginia è più isolata che mai. Per il suo primo anno da sindaco è stata infatti lasciata sola da tutti i big. Nessuno su lei e su come sta amministrando la Capitale ci mette più la faccia.