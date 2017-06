Fiammata nella cabina elettrica, tre operai feriti a Roma sulla Casilina

Una fiammata improvvisa dalla cabina elettrica dove stavano lavorando. Tre operai sono rimasti feriti, due soccorsi al Sant’Eugenio con ustioni gravi non sono però in pericolo di vita, un terzo è stato medicato sul posto. E’ successo alle 17,20, all’interno di un cantiere edile al civico 181 di via Casilina, in zona Porta Maggiore. I tre dipendenti di una ditta subappaltatrice di Acea, sono riusciti a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto anche i poliziotti impegnati nelle indagini.