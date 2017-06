Roma, incidente sulla Via del Mare: un ferito grave traffico bloccato

Incidente grave sulla via del Mare, all'altezza di Vitinia. È dovuta intervenire l'eliambulanza per soccorrere una persona in gravissime condizioni trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto il Gruppo Mare per tutti i rilievi del caso resi difficili dal traffico. La circolazione, infatti è andata subito in tilt. La via è stata chiusa. Nell'incidente sono rimasti coinvolti tre veicoli. Il ferito trasportato al San Camillo P. F., ha 75 anni. Al Sant'Eugenio si trova, invece, una donna A. F.