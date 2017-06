Omicidio Varani, la lettera choc di Marco Prato: la mia vita è insopportabile, scusatemi

«Questa vita mi è insopportabile. Perdonatemi». Dodici righe scritte in stampatello prima di infilare la testa in un sacchetto.

Poche parole per provare a spiegare il suo ultimo gesto. E un post scriptum, una preghiera rivolta agli inquirenti, un tentativo di proteggere il padre dalla macabra notizia. Marco Prato ha affidato a un foglio di carta le sue ultime frasi. I suoi pensieri non sono rivolti a Luca Varani. Non c'è un solo vocabolo indirizzato ai parenti del ventitreenne narcotizzato seviziato e ucciso dopo una maratona di alcol, sesso e droga: un festino di tre giorni trascorso insieme all'amico Manuel Foffo.

