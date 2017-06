Montesacro, bengalese tenta di stuprare 16enne e lei lo accoltella

È in stato di fermo, piantonato dalla polizia in ospedale, un bengalese di 28 anni accusato di aver tentato di violentare una ragazza di 16 anni che rientrava a casa a Montesacro. I fatti sono avvenuti due notti fa. La ragazzina, una scout, ha raccontato di essere stata aggredita alle spalle dall'uomo che voleva violentarla e per difendersi ha estratto dalla borsa un coltellino ferendolo a una gamba. Il suo racconto sarebbe stato considerato attendibile dagli investigatori. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia di Stato del commissariato Fidene.