Un anno di Raggi in 32 pagine: domani lo speciale de Il Tempo

Un anno di Virginia Raggi in 32 pagine. Il 22 giugno 2016 si insediava il primo sindaco donna di Roma e il primo del Movimento 5 Stelle in una grande città.

E per l'occasione Il Tempo uscirà domani in edicola con un'edizione speciale: oltre al normale quotidiano i lettori riceveranno un giornale intero di 32 pagine dedicato alle (poche) luci e alle (tante) ombre dell'amministrazione targata Raggi. Appuntamento a domani, in edicola.