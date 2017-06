Raggi a rischio processo, l'ex assessore Muraro: dimissioni? Io l'ho fatto

"Se Raggi dovrebbe dimettersi in caso di rinvio a giudizio? Io l'ho fatto, poi però il Movimento 5 Stelle ha cambiato pelle..". Così Paola Muraro, ex assessore all'Ambiente della giunta Raggi, commenta le ultime notizie sulla vicenda giudiziaria che coinvolge la prima cittadina grillina. Muraro fu costretta alle dimissioni il 13 dicembre 2016 dopo l'avviso di garanzia della Procura di Roma. "C'è anche da dire che la Raggi è un politico mentre io ero un tecnico - aggiunge Muraro - ma dopo le mie dimissioni hanno cambiato il codice etico. Io mi sono dovuta dimettere perché indagata e per coerenza lo farei ancora adesso, ma capisco anche che il M5S ha fatto una mutazione genetica. Praticamente mi hanno fatto fuori. Se mi riferisco al M5S? Sì, ma non alla sindaca, che mi ha sempre difeso".