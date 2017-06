Delitto Varani, Marco Prato si è suicidato in carcere

Si è messo un sacchetto di plastica in testa e ha inalato il gas della bombola in dotazione ai detenuti. Si è suicidato la notte scorsa nel carcere di Velletri Marco Prato, il pr di 30 anni accusato di aver ammazzato Luca Varani insieme a Manuel Foffo durante un festino a base di alcol e droga. In una lettera le ragioni del suicidio, le "menzogne dette" su di lui e "l'attenzione mediatica" subita. Il compagno con cui divideva la cella non si sarebbe accorto di nulla perché dormiva.

Il ragazzo, che proprio dietro le sbarre avrebbe scoperto di essere sieropositivo, aveva scelto il rito ordinario e domani sarebbe dovuto comparire davanti al giudice per la prima udienza. Dopo l'omicidio, Marco Prato già aveva provato a togliersi la vita nella stanza d'albergo dove si era chiuso con alcol e medicinali. Lo trovarono i carabinieri.